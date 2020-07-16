29歲女星舒子晨（Nikita）4月公開新戀情，對象是實況主「阿尺YR」，兩人越愛越大方，除了同遊澎湖，近日阿尺在社群網站開放網友提問，被問到何時要生小孩時，他鬆口給出進度了。

阿尺日前在IG開放「快問快答」接受網友發問，有人問他：「什麼時候要有小阿尺」阿尺大方回：「我也很想，再晚就不能當帥爸了，希望2年內吧！」

當網友好奇會不會跟舒子晨在一起很久，阿尺似乎已認定女友，甜回：「三生三世吧。」被問到交過幾個女友的敏感問題，阿尺幽默的神回：「1個（求生慾望很強烈）」

還有一題是被問到三倍券的看法，阿尺什麼也沒想，回應：「全部給我女友」看得出來他相當寵愛舒子晨。有趣的是，舒子晨還亂入幫阿尺回問題，像是小倆口如何認識，她只透露是傳說對決結緣的，至於交往對象是藝人，擔不擔心被狗仔跟拍？舒子晨也代回：「不會，因為我們很少出去。」小倆口的甜蜜互動超閃。