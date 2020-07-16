足球金童大衛貝克漢（David Beckham）的高顏值一家人的向來是演藝圈內的關注焦點，近日討論度最高的正是大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）宣布訂婚！她的未婚妻來頭可不小，不僅是《變形金剛4》中的金髮女神妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），外貌姣好更是家世背景超狂的億萬千金。

今年25歲的美國女星妮寇拉佩茲，剛出道時在電影《降世神通：最後的氣宗》中嶄露頭角，隨後2014年在電影《變形金剛4：絕跡重生》及《變形金剛5：最終騎士》中擔任女主角正式走紅，成為了目前她的人生代表作，也因此成為萬千少男心中的性感尤物。

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身高166公分的妮寇拉佩茲擁有一半的猶太血統，顏值破表更有纖腰及一雙逆天長腿！全都是遺傳自超模媽媽克勞蒂亞海夫納（Claudia Heffner）的姣好基因，父親則是身價驚人的億萬富豪納爾遜佩茨（Nelson Peltz），不過她卻決定進入好萊塢挑戰演電影，謙虛的她總給人乖巧印象，可說是0負評女神無誤。

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