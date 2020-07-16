自台灣疫情趨緩，解封之後，各地景點無不爆滿出遊人潮，顯現國內旅遊熱潮來襲。比利時時尚品牌Kipling以時尚設計、輕便防潑水、多層收納容量三大特點成為旅人愛用包，為響應政府三倍券計畫，祭出三大振興方案，帶給消費者更優惠、更有感的購包優惠方案。

瞄準擁有旅遊魂的消費者，喜逢7/21為比利時國慶日，即日起至7/21止，帶給消費者享不完的超強優惠，方案一「十倍券大方送」：Kipling超給力，凡指定通路單筆消費超過3,000元即可得萬元電子購物金，月月享超值優惠，最高現抵3,000元；方案二「門市大梭哈」：全台門市全品項30% OFF，所見包款都能零壓力選購；方案三「3000元不動腦，秒打包A+B組合」專區：凡任選2個人氣包款即可以3,000元優惠價購入，最高省下近2,600元。

Kipling超值「十倍券」，將發出10張不同面額電子購物金，總價值10,000元，滿足消費者報復性買包慾望。（圖／品牌提供）

響應防疫新生活運動與振興方案，Kipling以超值「十倍券」，祭出史上最低優惠全力相挺，將發出10張不同面額電子購物金，總價值10,000元，滿足消費者報復性買包慾望。凡於即日起至7/21止，於Kipling指定通路單筆消費超過3,000元即贈萬元電子購物金。萬元電子購物金將自8/1至12/31止，按月發送折扣券至Kipling.Me 會員帳號內，月月祭出不同方案，最高現抵3,000元，消費者買美包、省荷包！活動期間內除了享「門市大梭哈」全品項享30% OFF外，結帳金額滿4,200元可再使用「十倍券」，折上再折好康不斷，即領即享受。

Kipling全台門市全品項30% OFF，所見包款都能零壓力選購。（圖／品牌提供）

夏季外出眉角多，不只防曬、防蚊還要補水補妝，大包小包該怎麼玩得盡興？Kipling聽到消費者心聲，新闢「3000元不動腦，秒打包A+B組合」專區，打造夏季旅遊利器新選擇。「3000元不動腦，秒打包A+B組合」提供多款人氣設計的外出包、配件包，分別任選一款外出包與配件包，即享3,000元優惠價，最高現折約2,600元，相當於多領一張三倍券！堪稱年度最殺組合，讓消費者零負擔買新包！

「3000元不動腦，秒打包A+B組合」分別任選一款外出包與配件包，即享3,000元優惠價。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ Kipling小禮物*1，含小童外出包+配件包各一

★公佈時間 ｜ 2020/7/30

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