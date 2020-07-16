日本高人氣開架品牌INTEGRATE櫻特芮柔焦輕透美肌粉底家族全員到齊！繼3月推出、好評不斷「柔焦輕透美肌粉底液」後，品牌熱銷的粉餅亦將於2020年7月，全新升級為「柔焦輕透美肌粉餅n」，專用粉餅盒將同步變身為質感絕佳的霧面盒身，搭配燙金LOGO與吸睛的滿版大愛心，成熟優雅帶著可愛感的洗練設計，絕對令人愛不釋手。不論是擁護粉餅派還是粉底液派的你，INTEGRATE都將滿足每位大人女孩的底妝心願。

INTEGRATE「柔焦輕透美肌粉餅n」專櫃級的細緻粉質完美服貼，一抹完成宛如專業彩妝師打造的無瑕柔霧美肌！獨家技術的「素顏修飾粉末」，能巧妙運用光反射效果，有效修飾瑕疵的同時還能兼具肌膚的透明感，就像是沒有上妝般自然透亮，時刻展現細緻明亮好膚質！溫柔呵護肌膚的礦物粉底，不造成肌膚負擔，塗抹瞬間呵護肌膚！為歡慶「柔焦輕透美肌粉餅n」與專用粉盒升級上市，將同步推出上市限定組合，購買蕊心即可獲得新款粉盒，買蕊送盒的超值優惠就趁現在！

柔焦輕透美肌粉餅n限定組，買粉芯直接送訂製粉盒，NT370元。（圖／邱映慈攝影）

日本大好評、榮獲日本美妝雜誌 美的「美容賢者」粉底液第一名獎章的INTEGRATE櫻特芮「柔焦輕透美肌粉底液」，於7月將再推超值限定組合「柔焦輕透粉底液贈粉撲組」，買粉底液就贈送空氣感超澎軟粉撲，輕鬆完成輕透、服貼的完美妝感！

INTEGRATE櫻特芮柔焦輕透粉底液贈粉撲組，買粉底液就送空氣粉撲，NT420元。（圖／邱映慈攝影）

INTEGRATE「柔焦輕透美肌粉底液」紅色小方塊，一瓶兼具絕美光澤、極致清爽、細緻服貼的革新粉底液，完妝瞬間變身高級臉，就算炎熱夏日也能完美持妝一整天。添加日本獨家技術的「無重力粉體」，兼具遮瑕力及輕透感，並在上妝後形成水光薄膜，展現臉部自然光澤，但又同時保持素顏般的清爽舒適！內含高保濕美容液，給每位大人女孩極致服貼、水潤的完美肌膚，輕鬆就能超快速完妝！

空氣感超澎軟粉撲，輕鬆完成輕透、服貼的完美妝感。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得INTEGRATE櫻特芮限定組*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/7/30

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