日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）發布2020秋冬形象照，傳遞新世代的運動風尚穿搭態度。本季的設計元素具日式潮流古著風格，大膽地將撞色拼接與異材質搭配，並把經典虎爪紋加以變化運用在潮流鞋款的設計：DENTIGRE系列鞋款結合寬版虎爪紋與堅固的齒狀大底帶來強烈視覺效果，BIG LOGO TRAINER 2.0 則將虎爪紋延伸至鞋底，同時為鞋底帶來拼色和齒型設計細節。此外，運用fuzeGEL™、OrthoLite X-40、FLYTEFOAM™等製鞋科技，帶來舒適的穿著體驗。

服裝設計上的紅藍雙色虎爪紋圖示源自1970年代鬼塚虎用於運動員訓練衣上的圖案，致敬品牌歷史以及創辦人 鬼塚喜八郎先生致力於促進青少年健康的願景。整體秋冬色系以軍綠、海軍藍、墨黑等為主，搭配鮮豔的霓虹色盤與面料拼接設計，兼融復古與普普藝術元素，例如軍用夾克以異材質的軍綠色面料組合，營造出東京街頭特有的復古感，羽絨外套以霓虹色塊為特點，同時運用光澤尼龍和絨毛等面料拼接，保暖實穿又獨具搶眼個性。

虎爪紋再進化 鬼塚虎發表2020秋冬形象照 展現新世代潮流古著風（圖／品牌提供）

2020秋冬，鬼塚虎設計總監Andrea Pompilio與旅居紐約的藝術家Brian Kenny合作，將普普藝術運用在新鞋型D-TRAINER BORO上，大量異材質與霓虹色彩的拼接感充滿濃厚的街頭風格。