因應國旅與偽出國的熱門風氣，為滿足廣大消費者的旅遊服裝需求，UNIQLO於7/17(五)-7/30(四)推出「大放假祭」，率先定義五「心」級旅遊服裝提案：涵蓋超過百款男、女、童裝，活力色彩搭配舒適機能，豐富商品提案支援各種旅遊模式；另外加碼推出振興超值好禮，消費並加入APP會員即可獲得LINE TRAVEL agoda百元旅遊回饋金，還有機會參與澎湖來回雙人機票抽獎！

全台掀起旅遊風潮，UNIQLO「大放假祭」推出充滿活力的夏日色系百搭衣褲，舒適兼具機能，家有小朋友的消費者也有許多繽紛童裝選擇，無論是哪種旅遊模式：出門小遊還是宅家放空，用服裝超越距離與時間限制，全家都能輕鬆享受放假好心情。

振興國旅！UNIQLO 7/17-7/30推出大放假祭（圖／品牌提供）

許多人預訂的日本行程因為疫情被迫取消，UNIQLO特色UT讓你在台灣也可以來趟日本文化之旅：讓人願望成真的不倒翁，招來滿滿旅費的招財貓，諸多日本特色「好運小物」圖案，助你擊退壞運迎來全新生活；日本浮世繪名師新作同步登場，不用出門就可透過UT感受風景畫大師歌川廣眼中的日本美景。

振興國旅！UNIQLO 7/17-7/30推出大放假祭（圖／品牌提供）

不論是微旅行，還是跨城市的“類出國”行程，面對不同的旅遊需求，UNIQLO「貼心」為你準備各式旅遊小物：面對突發氣候狀況的傘具與墨鏡，讓旅程更舒適無負擔的隱形神隊友內著系列，以及收納必備的旅行小包，一站式一次購足，萬全準備出遊不NG。