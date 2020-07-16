Global Mall板橋車站店的鉄火鍋推出使用紙本振興券，即贈蛤蜊1份。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A8推洋朵義式廚房振興雙人餐原價1164元，振興券優惠價700元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的高島星空椅，原價19萬8000元，優惠價15萬8000元，再加送愛舒服小沙發。（Global Mall提供）

振興三倍券正式上路2天以來，Global Mall因祭出多項振興券加碼回饋最高達21%，不少消費者都在甫開店即直接鎖定商品作採購，目前以3C家電及運動服飾最受歡迎，預計首2日全台業績就較去年同期成長20%，而在首日使用振興券的消費金額就占整體業績30%，看準不少消費者都愛將其花在高單價商品上，因此新北中和店特別推出多款按摩椅買1送1或6折起優惠，最高省上6萬元以外，就連各店的美食餐廳都推出買1送1或振興券面額優惠，另新北中和店、桃園A8再推加碼優惠，像前者31日前就推出滿3000元送300元電子商品禮券、健康器材享滿萬送千優惠。

京站中真珠台灣家味新開幕，Q卡友8月9日前於主題餐廳，單筆消費3000元送300元商品贈券，可再加碼獲得該消費餐廳300元抵用券。（京站提供）

京站獨家的LOXE洛禮詩今（16日）開幕，私人教練課1800元，Q卡友獨享扣Q點100點即享9折優惠，團體訓練課400元1堂，為8人制小班，Q卡友獨享扣Q點50點現抵50元。（京站提供）

京站因著推出了主題餐廳滿3000送600、全館滿3000送300優惠後，就發現近幾天就以運動用品、美妝保養、主題餐廳用餐等類別最為熱門，兌領滿額贈的人潮，截至閉店仍大排長龍，而昨（16日）全新3樓的「i SWING我搖擺」專區也正式開幕，引進了LOXE洛禮詩、NIKE SWIM、TEAM JOINED3大獨家品牌，19日前NIKE SWIM商品全面8折、3件7折優惠，TEAM JOINED單筆消費滿千即現抵百。

統一時代百貨台北店的法國特福、樂鍋史蒂娜真空高速火氧機、MAESTRIA不鏽鋼三件組及義大利麵夾，原價3萬4720元，特價1萬9800元，限量20組。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的IPSA流金霓彩組，原價4070元，特價3400元，限量30組。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店昨截至下午4時，就已發現業績約成長了50%，也有不少民眾因目前還未領取紙本券，因此先來看看可入手的商品，而目前顧客大多以振興三倍券綁定行動支付為主，主要以台灣PAY為主，因其針對台灣PAY加碼，凡振興三倍券綁定台灣PAY最高可享1300元回饋，22日前更將推出「歐美開架化妝品特賣會」，8月9日前還有人氣「黃阿瑪的後宮⽣活」快閃店登場，更將有獨家的限定商品搶客。