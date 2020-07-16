2020席伊麗床墊形象圖。（席伊麗提供）

Royal Jubilee君爵原價10萬1500元，特惠價6萬5999 元。（席夢思提供）

BackCare4華貴4原價9萬3000元，特惠價6萬5999元。（席夢思提供）

希臘蓋婭量身紓壓枕，價格店洽。（TENDAYS提供）

包浩斯簡約風立體辦公室護背墊、護椎墊，價格店洽。（TENDAYS提供）

想睡枕(20週年特仕款），原價6200元，特惠價3580元。（TENDAYS提供）

頂級床寢搶攻父親節市場，熱搭振興三倍券熱潮，折扣下殺58折起， 除了到百貨公司，業者也建議，可以親自到品牌門市試躺，透過深度體驗，才能找到適合的床寢。

席伊麗建議，如果是情人選購床寢，可以一起到店上體驗，同一張床兩人試躺，都會有不同的感受，如果有常期使用的慣用枕頭，亦可攜帶到店上試躺，依照自己的睡眠習慣體驗各種床款，正躺、側躺、坐著、趴著，都可以試一試，也建議穿著舒適的家居服試躺，更有助於放鬆。

如果有需求也可連同下墊一並購買，不但能增加上墊睡感，也能延長上墊使用壽命，如果家中有生長發育期的兒童及青少年來說，建議選擇稍微偏硬的床款，成年人因為長時間使用電腦和手機容易造成肌肉緊繃，加上工作累積的壓力需要釋放，建議可以挑選舒適層較為豐厚的床款，由彈簧系統提供穩定的承托，舒適層提供適壓與放鬆，即日起至8月31日席伊麗床墊推「五星級宅在家年中慶」優惠，除了好禮大方送，購買指定床墊滿千送百，再贈1個月CATCHPLAY線上看片金。

席夢思則建議，床墊的選購重點是在結構上要注意應符合人體工學，考慮是否能提供人體適當的支撑。今年父親節，適逢TENDAYS 20週年慶，TENDAYS即日起至8月12日舉辦雙節慶回饋，商品全面8折起，消費再享最高10％現抵回饋，同時還有振興選品。