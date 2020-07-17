人人都有住進景觀宅的夢，畢竟能夠與山巒、大海為鄰，根本就是一大享受，但要在大台北地區，以親民價格購入實在困難，不過位於新北市八里區的「水澍之間」，卻能夠以1字頭房價擁有，因此一公開隨即造成熱烈討論，吸引首購、首換族紛紛入主，公開至今已熱銷7成！

提到八里，就讓人想到宛如塞納河畔的美景，走在路上吹著海風，還能去八里老街、十三行博物館等地方走看看，使八里區成為很悠閒的休憩空間，再加上現在都有規劃完善的自行車道，讓居住在此的民眾及前來遊玩的觀光客，都能沿途賞玩各個景點。而且近年台北港的重劃區開發，使其貨運量已高於基隆港，競爭力大大提升，八里區發展潛力指日可待。

「水澍之間」附近交通便捷、生活機能成熟/圖由業者提供

「水澍之間」基地位置位於八里區中山路一段308號旁，交通方面算便捷，擁有7-8條公車路線，可至關渡、士林、三重、板橋，連外大眾交通工具多；車程約10分鐘則可至台61線及台64線，台61線可以直達桃園機場、台64線可以快速連接五股、三重、蘆洲等西部濱海一帶，因此吸引不少此區域的首換客。新理想行銷團隊襄理章肇峰表示，1字頭房價又能擁有寬闊景觀等誘因，吸引不少來自三重、中和、五股、蘆洲，甚至位於桃園林口的區外客，根據觀察，區域客占比約有4成，區外客則高達6成，為不少民眾實現了在大台北地區生活的心願。

大台北難得一見的景觀宅「水澍之間」，由佳瑞建設投資興建，是八里舊市區罕見的新建案，對於換屋族來說，1字頭的房價與周遭中古屋沒有太多差距，而且新家就在舊家旁，不需要再適應新環境，因此這樣的CP值讓前來賞屋的民眾一直都很穩定，每週約有20-25組。「水澍之間」基地面積有1736坪，戶數共有227戶，坪數規劃分別有23-27坪2房、38-40坪3房，44-56坪4房，車位則有全平面230個。

「水澍之間」的親民房價吸引首購、首換族喜愛/圖由業者提供

章肇峰補充，八里區的原有房型皆以透天居多，而「水澍之間」的3房正符合八里民眾的生活型態，三代同堂不是問題，格局規劃寬闊又不失隱私。現在一坪單價落在19-22萬元，總價帶則是在600-1250萬元，由於「水澍之間」就在重劃區旁，因此待重劃區發展成熟，未來有望增值1至2成的空間。若想要與水岸為鄰，不妨考慮八里區擁有親民房價的景觀宅「水澍之間」，給自己一個舒適又自在的居住空間。