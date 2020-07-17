大陸網紅「阿雪」常在個人帳號分享自己的減肥飲食秘訣，目前擁有3萬粉絲，163公分的他曾經胖到60公斤，透過飲食控制和運動的方法成功瘦到46公斤！

近日阿雪分析了為何有些號稱擁有「易瘦體質」的人大吃大喝卻不會胖，他要大家想想「身邊有沒有一種人：吃得比你多、動得比你少、整天懶得跟豬一樣，奶茶、火鍋、炸雞、薯條樣樣不能少，可是就是比你瘦？」阿雪表示「這個世界上沒有狂吃不胖的人，除非他的腸胃有嚴重的問題！」平常看到的瘦子，他們的「易瘦體質」只是表面，阿雪觀察到一些所謂吃不胖的人描述他們的生活，他們餓了或喜歡吃的東西就狂吃，吃特別多，不愛吃的一口也不吃，進食模式是「大魚大肉不能少，米飯蔬菜對付幾口」，其實這就是一個高蛋白低碳水的飲食生活，他們吃飽了就不會再吃了，但許多容易發胖的人都是明明飽了還一直塞食物到嘴裡。

大陸網紅「阿雪」解析普通人「狂吃不胖」易瘦體質的真相。（圖／小紅書@阿雪的减脂365天）

阿雪發現瘦的人不會刻意抑制自己的食慾，吃飽了食慾自然就沒了，他們也會喝奶茶，但那杯奶茶就是他這天的飯量，飽了就不吃飯了。他們失戀了、難過了、睏了、懶了都吃不下飯，但一般人遇到這些狀況反而想要狂吃，看來吃對他們來說是為了滿足食慾，而不是因為興趣、嘴饞而吃。

阿雪還特別分享，他有一對情侶朋友，男生很胖、女生很瘦，他們點了兩桶炸雞來吃，男生的反應是「哇我今天一定要吃到爽」，女生反應是「太多了吃不完好浪費」男生吃完躺在沙發上休息，女生覺得肚子好漲想出門走走。除此之外，女生的吃飯速度超慢，大家吃完了他還在吃，導致大家以為他很能吃，其實他吃的量遠遠不及大口大口塞、吃很快的人！另外他發現這女生也很挑食，太甜、太油都不想吃，讓阿雪感覺吃飯對瘦子來說好像是個困難的課題！

最後，阿雪表示分享這些不是要大家照做，而是某些好的地方的確適合效法，大家可以觀察身邊的瘦子是不是都這樣，所以才會讓人覺得他都不會胖呢？