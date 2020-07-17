南韓人氣女歌手宣美(SUNMI)，每次只要出席活動總能以多變的造型吸引大家的目光。日前前往電視台節目錄影的路上，被媒體攔截拍攝一系列的「上班路穿搭」，沒想到竟意外引起討論。

宣美去年開始便為了健康與勻稱的身材而積極增胖至50kg，但她也因此造成不小的誤會，因為在先前IG曝光的雜誌照中，她只穿著西裝外套大方露出東西半球，引起網友質疑去做了隆乳手術，讓她不得不在直播中陳清「自己是因為變胖，而且胸部也沒想像中的那麼大」高EQ的回應獲得網友一致讚賞。

在 Instagram 查看這則貼文 SUNMI（@miyayeah）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 19 日 下午 7:35 張貼

另外，她在6/29發行第七張單曲《pporappippam》正式回歸舞台後便積極登上各大音樂節目進行宣傳，而造型一向火辣性感的她，在11號的上班路穿搭上，以藍色外套搭配牛仔短褲看起來帥氣又隨性，但經過正中午陽光一照，內搭的深V白色背心連同宣美白皙膚色一同反光，乍看之下以為沒穿，令網友看了直呼「差點又要噴鼻血」。