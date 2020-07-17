一旦開始戀愛，就必定少不了吃醋這東西。雖然有的人吃醋稍微哄一下就好了。但是還是有很多人吃起醋來就一發不可收拾的。十二星座中的吃醋大王都有誰？下面就讓我們一起去看看吧。

▍1.金牛座：吃醋是因為在乎

金牛座在戀愛的時候很愛鬧彆扭，對親近的人都有很強的佔有欲，對待自己喜歡的人、事、物都特別認真又帶著些固執。這樣的性格，導致金牛座輕易就能捕捉到自己在意的人很小的一句話或一個表情。如果讓金牛座感覺到你有一點不認真的成份，他們就急了，然後開始自己一個人默默的吃好久的悶醋，彆扭的樣子會讓人一秒鐘就心軟妥協。

▍2.巨蟹座：吃醋是因為專一

巨蟹座的人在戀愛的時候絕對逃離不了吃醋！巨蟹就是屬於一旦戀愛，就容易把自己全身心交付出去的類型，也希望對方如同自己一樣。如果稍微讓巨蟹座察覺到一點的不認真，巨蟹座會覺得你對他們不夠用心，就會開始感覺到沒有安全感，然後開始吃醋，他們吃起醋來可能會生氣的哦。

▍3.獅子座：吃醋是因為不夠自信

獅子座的愛是非常霸道的，佔有慾和控制欲都強到一定程度的獅子偏偏又有點玻璃心，是自信與自卑矛盾的結合體，在愛情裡，希望對方能一心一意，眼裡心裡只有自己，主動拒絕外界的一切誘惑。千萬不能在獅子座面前誇某個人很優秀什麼的，因為他們希望在另一半的心目中自己就是最棒的，獨一無二的，無可取代的，否則一旦吃起醋來非常人能忍。

▍4.天蠍座：吃醋是因為害怕失去

天蠍座可以說是當之無愧的吃醋大王。天蠍座對愛總是表現的很極端，不允許半點想背叛的念頭，遇到一丁點問題都要追根究柢，其實說白了就是害怕失去，吃個醋可以只是簡單的拌嘴，或者吵個架，也可能會導致冷戰，反正就是要打翻醋罈子讓對方知道。偶爾吃吃小醋可能會讓對方覺得天蠍是在乎對方的，但是醋吃多了對感情還是很不利的，就像握在手中的沙子一樣，握的越緊流失的也就越快。希望天蠍座可以學會相信你們的愛情。

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