艾莉絲出席自創品牌新品發表會，年過40的他肌膚狀況看起來彷彿30歲般緊緻年輕，他分享自己的熟齡肌保養秘訣就是靠大量的「油」保養，讓肌膚狀況逆齡10歲！

▍1.深層清潔和定期去角質

艾莉絲表示自己用卸妝油會長痘痘，所以習慣用卸妝水來仔細卸妝。一周會使用一次水洗式的深層清潔面膜，不讓多餘髒污堆積在毛孔裡。夏天粉刺比較嚴重的時候艾莉絲會自製去角質霜，將料理用的紅砂糖加1、2匙到洗面乳中即可完成，建議去角質使用於局部就好，可用在容易長粉刺、毛孔比較粗大的鼻翼和嘴角。艾莉絲特別提醒，若是頻繁的大面積去角質，容易過敏發紅，甚至容易長細紋，尤其眼周絕對不能去角質。

在 Instagram 查看這則貼文 Iris 艾莉絲（@iris_1221_lily）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 30 日 上午 12:12 張貼

▍2.使用純露來代替化妝水

艾莉絲開發產品時有測試，到底化妝水和純露哪個保溼效果比較好？他分享其實只有亞洲會使用到化妝水，歐洲保養習慣沒有化妝水步驟，艾莉絲自己已經不再用化妝水，因為很多強調高機能的化妝水添加很多化學成分，使用時會覺得黏黏稠稠的，用完好像當下很保溼，實際上沒有太大功效。艾莉絲現在都用純露來替代化妝水步驟，因為他自己開發的純露都是直接用植物來蒸餾提取的，植物裡面對肌膚產生的功效很明確，像是艾莉絲就覺得天竺葵除痘痘真的很厲害，他曾經實際嘗試用天竺葵純露濕敷痘痘，才敷一個晚上，紅腫就消了很多！

艾莉絲自創品牌唯有機開發的純露都是直接用植物來蒸餾提取的，像是玫瑰純露就是用大馬士革玫瑰提取，今年夏天更推出小ML數包裝方便隨身攜帶，隨手噴紓緩又消暑。（圖／邱映慈攝影）

▍3.用「純植物油」來鎖水抗老

艾莉絲覺得38歲生了第二胎以後肌膚就變得非常乾燥，還笑稱「不知道小孩拿走了什麼！」以前用紙面膜敷臉後肌膚會發亮，現在會覺得水一下就揮發了，所以在這之後都是以油保養為主。那時開發了酪梨、杏桃的純植物油，這兩款油都是艾莉絲臉部保養中很重要的基底。艾莉絲分享自己使用保養油後就沒有另外用乳霜了，因為植物油已經足夠將水份鎖在肌膚裡。

在 Instagram 查看這則貼文 Iris 艾莉絲（@iris_1221_lily）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 2 日 下午 9:27 張貼

艾莉絲日常保養會先做深層的清潔，清潔完後會先用純露來替代化妝水的步驟，接著使用前導型產品，再用抗老精華液，才能讓精華比較容易讓肌膚吸收。最後用大量植物油來做臉部保養，針對容易生成細紋的地方加強按摩，像是眼周、抬頭紋。艾莉絲提醒油保養需要慢慢按摩來加強吸收，用純粹的植物萃取的油，可以讓肌膚獲得比較充分的營養，使用時稍微按摩便能很明顯感受到植物油帶來的滋潤和保養效果。