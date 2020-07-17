美國25歲知名超模吉吉·哈蒂德(Gigi Hadid)，年紀輕輕便以精緻五官、179cm的高挑身材，與同樣是模特兒的妹妹貝拉·哈蒂德(Bella Hadid)，一起在時尚界中站穩腳步，成為圈內出名的「超模姐妹花」。而不久前傳出懷孕並消失一陣子的吉吉，近日終於露臉接受採訪，並曬出大肚證實懷孕。

一直以來都是時尚界寵兒的吉吉，受到新冠肺炎疫情影響搬去賓夕凡尼亞州的農場隔離，過著愜意的農村生活，那時便也傳出她懷孕的消息，之後便神隱沒出面說明任何流言。直到近日接受視訊採訪時，才首度露臉並露出肚子表示預產期在9月，而一直保持低調是為了怕模糊其他更有意義的社會焦點，自己的肚子只是小事情。

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吉吉與英國歌手贊恩·馬利克(Zayn Malik)，過去曾多次分合，原本2018年已對外宣稱分手的他們，卻在今年一月被拍到為男方慶生並曬出甜蜜照宣布再度復合也認定彼此，雖還沒結婚但9月份將迎來兩人第一個孩子，粉絲們也紛紛送上祝福，期待高顏值寶寶的誕生。