資生堂國際櫃彩妝一直是彩妝控們討論度超高的品牌，無論是超進化持久粉底或唇膏一直是品牌熱銷品，近期為歡慶「國際唇膏日」，特別加碼推出限時優惠，想要趁機購入熱門色的女孩，絕對不能錯過以下5色年度熱賣唇彩，誰擦誰時髦！

NO.5 資生堂激蜜光唇膏 #112虎百合

李函色，橘粉色系呈現好氣色，高保濕滋潤成分，讓唇彩質地不只能夠極滋潤，其微透光潤的質感。

在 Instagram 查看這則貼文 Kiwi Lee 李函（@kiwileehan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 15 日 上午 5:53 張貼

NO.4 資生堂摩霧唇膏 #525夜幕序曲

珊瑚玫瑰色系，2020新色一上市網路話題熱燒，時髦絕美微霧美唇，絕不顯唇紋。

資生堂摩霧唇膏 #525夜幕序曲。（圖／邱映慈攝影）

NO.3 資生堂激蜜輕吻唇膏 #210日潮裸粉

彩妝大師Pony激推，鮭魚裸粉色系，高達15%的水凝配方，雙唇輕輕一抹，極致滑順，輕盈顯色，全天候潤澤不掉色。

資生堂激蜜輕吻唇膏 #210日潮裸粉。（圖／邱映慈攝影）

NO.2 資生堂激蜜光唇膏 #105罌粟紅

《愛的迫降》徐智慧私下愛用唇彩，引爆韓妞瘋搶掃購！擁有如潤唇膏般的功效，能滋潤雙唇，提升豐盈滋潤感，帶來自然潤色效果外，更能提升後續唇妝服貼與完整度。

在 Instagram 查看這則貼文 seo ji hye（@jihye8024）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 9 日 上午 2:53 張貼

NO.1 資生堂摩霧唇膏 #526婀娜舞步

熱賣總冠軍，百搭氣質裸粉玫瑰色系，極其絲滑，又潤澤顯色，服貼雙唇創造出極緻輕盈的粉霧色彩時尚，一抹就能打造時尚粉霧美唇。

在 Instagram 查看這則貼文 Cherie / 챌（@cherie_flavor）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 10 日 上午 2:22 張貼

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得資生堂唇膏*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/7/30

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