資生堂國際櫃彩妝一直是彩妝控們討論度超高的品牌，無論是超進化持久粉底或唇膏一直是品牌熱銷品，近期為歡慶「國際唇膏日」，特別加碼推出限時優惠，想要趁機購入熱門色的女孩，絕對不能錯過以下5色年度熱賣唇彩，誰擦誰時髦！
NO.5 資生堂激蜜光唇膏 #112虎百合
李函色，橘粉色系呈現好氣色，高保濕滋潤成分，讓唇彩質地不只能夠極滋潤，其微透光潤的質感。
NO.4 資生堂摩霧唇膏 #525夜幕序曲
珊瑚玫瑰色系，2020新色一上市網路話題熱燒，時髦絕美微霧美唇，絕不顯唇紋。
NO.3 資生堂激蜜輕吻唇膏 #210日潮裸粉
彩妝大師Pony激推，鮭魚裸粉色系，高達15%的水凝配方，雙唇輕輕一抹，極致滑順，輕盈顯色，全天候潤澤不掉色。
NO.2 資生堂激蜜光唇膏 #105罌粟紅
《愛的迫降》徐智慧私下愛用唇彩，引爆韓妞瘋搶掃購！擁有如潤唇膏般的功效，能滋潤雙唇，提升豐盈滋潤感，帶來自然潤色效果外，更能提升後續唇妝服貼與完整度。
NO.1 資生堂摩霧唇膏 #526婀娜舞步
熱賣總冠軍，百搭氣質裸粉玫瑰色系，極其絲滑，又潤澤顯色，服貼雙唇創造出極緻輕盈的粉霧色彩時尚，一抹就能打造時尚粉霧美唇。
▍活動
於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！
★抽獎活動參加方式：
1. 於FB按讚分享本貼文
2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看資生堂國際櫃年度熱賣唇彩好美！並留言告訴小編你愛哪色～
★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得資生堂唇膏*1，不挑款隨機寄出
★公佈時間 ｜ 2020/7/30
★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。
★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。