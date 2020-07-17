各大美妝討論區熱度居高不下的高潮腮紅，以色彩勾勒出高潮來襲時神情的變化，讓女性釋放心底真實訊號，高潮的大膽吸引力魅惑全球，深受巨星、媒體與KOL火熱追捧。2020年夏天NARS將強勢掀起全新境界的ORGASM X慾望高潮，以「X級誘惑」，煽動無數躁動的心！

ORGASM X慾望高潮系列升級性感，將內心渴望化作強烈勾引，主動探索性感境地，無比濃烈的明亮顯色與閃耀質地，為感官帶來 X 未知慾望，盡情展現火熱多變的妝容，深陷其中、難以自拔！2020 ORGASM X 慾望高潮系列限量包裝融入對慾望的無限幻象， 「黑色捆綁帶」呼應 ORGASM 與 X的象徵，解開束帶一一解放 NARS 帶來的色彩慾望、高潮妝容。

首先絕對不能錯過的限量新品就是集結三種高潮色澤，高潮打亮搭配經典的高潮腮紅與濃烈升級的高潮 X腮紅。珠光、閃耀與提亮的細緻滑順質地，輕刷至蘋果肌，立刻綻放強烈吸引力，一抹至顴骨，煥發迷人立體水感光澤。一盤掌握性感高潮紅暈神情，堆疊暈染體驗多樣未知的慾望高潮。

慾望高潮頰彩盤集結三種高潮色澤，高潮打亮搭配經典的高潮腮紅與濃烈升級的高潮X腮紅。（圖／邱映慈攝影）

另外，眼妝控一定不能錯過慾望高潮系列首次推出的限量版四色眼影盤，結合霧面柔光、細緻珠光、閃耀金屬光三種質地，透過獨家液態技術鎖住飽和色彩，塑造無與倫比顯色與亮澤效果，打造高潮席捲之際的魅惑神情。一次推出經典裸色調和深邃紅色調兩種色選，堆疊勾勒百變誘人眼神！

慾望高潮眼彩盤結合霧面柔光、細緻珠光、閃耀金屬光三種質地。（圖／邱映慈攝影）

唇彩部分推出「高潮嫩唇油」，添加奢華精油，蘊含覆盆子籽油、番石榴萃取、維他命A和維他命E，獨家保濕因子成分滋潤柔軟雙唇，一抹輕盈薄透，均勻撫上飽滿唇瓣，舒適不黏膩，展現忍不住熱吻的雙唇！