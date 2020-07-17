日本人氣定番可麗餅專賣店gelato pique café推出仲夏夢幻甜點組合，沁涼酸甜感全面獨佔你的甜點胃！

本次以近期人氣爆棚的熱帶黃金芒果為主角，創意玩味出四款季節限定新品：芒果百匯可麗餅、芒果優果昔、愛文芒果霜淇淋、芒果雪酪&檸檬雪酪雙球冰淇淋，與日本同步上市，每一口都停不了的清新酸甜滋味，從口中一直蔓延到心頭，散發出濃濃的熱帶夏日香氣。

芒果百匯可麗餅。（圖／邱映慈攝影）

夏季限定美味「芒果百匯可麗餅」，選用台灣愛文芒果，搭配熱帶水果風味冰淇淋，佐以新鮮的蘆薈果肉來增加口感，並以柔軟的可麗餅皮完整包覆，交織出一道充滿熱帶氣息的仲夏百匯法式甜點。

愛文芒果霜淇淋。（圖／邱映慈攝影）

除了人氣可麗餅外，對抗嚴峻酷暑的散步甜點新選擇還有三款新品，同以愛文芒果為基底，添加優格精心調配打造的黃金比例「芒果優果昔」，以及瀰漫濃郁果香的蜷尾家聯名「愛文芒果霜淇淋」、「芒果雪酪&檸檬雪酪 雙球冰淇淋」，製作過程中不添加任何人工色素、香料或糖，讓你在炎炎夏日也能輕鬆、安心享用清爽、無負擔的仲夏夢幻甜點！