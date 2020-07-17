理膚寶水推出2020台灣夏季限定版「全方位油痘粉刺照護禮盒」，今年夏天要助你擊退油痘、粉刺！

炎熱夏日洶洶來襲，又因長時間配戴口罩導致肌膚悶熱，大量出油、出汗引發油痘粉刺等肌膚困擾，「理膚寶水淨痘無瑕極效精華DUO+」能有效改善痘痘不復發，淡化痘痘瑕疵；「理膚寶水 淨透煥膚極效精華K+」能淨化油性粉刺肌，重現宛如水煮蛋般淨透感。

理膚寶水更針對夏日油痘粉刺肌膚困擾，推出全方位控油、抗痘、去粉刺肌膚專屬保養菜單，還你今年夏天無瑕淨透的健康美肌！第一步先使用青春潔膚凝膠深層清潔，第二步使用淨痘無瑕極效精華DUO+來改善痘痘，並預防痘痘生成，最後一步使用毛孔緊緻控油保濕乳達到控油保濕，使皮膚清爽不泛油光。

全方位油痘粉刺照護禮盒內含深層控油泡沫洗面乳、淨透煥膚極效精華K+、淨痘無瑕極效精華DUO+、毛孔緊緻控油保濕乳，皆為正貨包裝。（圖／品牌提供）

理膚寶水同時更加碼線上免費領取試用包，即日起至2020/08/31前線上參加油痘粉刺照護權威活動就能免費申請試用包，期間購買「理膚寶水淨痘無瑕極效精華DUO+」或「理膚寶水 淨透煥膚極效精華K+」，並成功登錄點數加入理膚寶水專屬會員，再抽價值NT5,888元豪華限量「全方位油痘粉刺照護禮盒」，內含正貨：深層控油泡沫洗面乳、淨透煥膚極效精華K+、淨痘無瑕極效精華DUO+、毛孔緊緻控油保濕乳，讓理膚寶水陪你全方位迎戰，有效擊退惱人痘疤、粉刺，成功迫降奇肌，重現淨透水煮蛋肌！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看2020理膚寶水台灣夏季限定版「全方位油痘粉刺照護禮盒」登場！並告訴小編你最想購入哪個理膚寶水保養品～

★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得理膚寶水豪華限量NT5,888「全方位油痘粉刺照護禮盒」*1

★公佈時間 ｜ 2020/7/30

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。