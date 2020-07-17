知名洗臉機品牌科萊麗將在9月停止營運。（翻攝自科萊麗IG）

NYX Professional Makeup全球代言人KIWI李函代言形象照。（NYX提供）

NYX Professional Makeup百變玩味十六色眼影盤。（NYX提供）

後疫情時代，各大業者搶攻報復性商機補回上半年業績，然而也有苦撐後決定止血的業者，萊雅集團上半年宣布不減薪，卻在下半年悄悄進行集團瘦身，曾經賣翻的科萊麗洗臉機繼2018年撤出台灣後，今品牌宣布營運至9月，讓許多品牌愛好者哀嚎買不到刷頭替換。

科萊麗宣佈結束經營，官方也宣布庫存下殺5折起，回饋消費者，此舉讓許多使用者在官方IG留言，「這樣之後我的臉跟身體該怎麼辦？」台灣消費者也傷心表示，「讓我心碎的是看到科萊麗要徹底掰了的消息，更讓我心碎的是我愛的刷頭蝦皮都快賣光了，剩太便宜的價錢我也不敢買，當大家抱怨科萊麗不好用時，我都說那是因為用法錯誤，科萊麗真的很好用啊，萊雅你不要這樣啊。」

而曾經退出台灣市場又風光回鍋的專業彩妝NYX年初才宣布找來網紅李函擔綱全球代言，推出系列新品，而今宣布在在12月結束全部營運，看來網紅也難挽救品牌頹勢，讓萊雅總部決定先收止血，NYX台北南西新光三越、A11新光三越、台中新光三越、高雄巨蛋百貨將在8、9月結束營業，桃園統領店則是11月，網路商城則是最後12月收攤，通路撤櫃特惠下殺5折起。