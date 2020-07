為呼籲重視社交距離,Kappa 首度將陪伴品牌 50 年的經典 OMINI Logo 暫時作出改變!原本背靠背的人形剪影被分開,並以 Kappa 全球主題「Stronger Together, Even When Apart」呼籲各界給予全球無數不得不暫時分開的家人及親友們最堅強的支持,共同攜手渡過難關。

Kappa將人影分開無疑是透過改變品牌最重要的識別,本次更將此Logo正式用於商品之中,限量推出「背不靠背」Kappa Logo T-Shirt,希望以品牌力量喚起各界對重要議題之重視。

Kappa暫改50年經典Logo!限量T籲各界重視社交距離(圖/品牌提供)

1969年Kappa拍攝泳裝型錄期間,因相機閃光燈發生故障而拍下男女模特背靠背席地而坐的畫面。這個後來被暱稱為「背靠背」的畫面全是個未經安排的美麗錯誤,但也恰巧與現代、休閒和男女平等的Kappa品牌精神不謀而合,白色背景上的黑暗輪廓從此成為全世界認識Kappa的經典圖像。