馬鞍包大行其道，身為「爆款製造機」的Chloé自然不能缺席！今年早秋，品牌暢銷包款「Tess馬鞍包」分別推出波西米亞風格的手工編織提把造型以及吸睛搶眼的拚色設計，提醒眾人Tess馬鞍包歷久彌新的時尚地位。除此之外，同系列的全新「Tess Day Bag」亦驚艷登場，但這回Tess Day Bag捨棄可愛討喜的圓潤廓形，改以有稜有角的梯形輪廓優雅登場！

圓潤廓形再以一圈皮帶環繞包身是Chloé Tess馬鞍包的主要特色；每只Tess馬鞍包皆備有雙層背帶，背帶雙側以銀色調或鍍金黃銅色調的金屬圓環固定，而包款上的垂墜式「O」形金屬配件則透露其系出名門的不凡血統。

Tess馬鞍包於Chloé 2018秋冬大秀首度亮相後，便迅速成為品牌暢銷單品，無須強打照樣賣翻天，時尚女星如孫芸芸、侯佩岑、潤娥、Jessica、唐嫣、古力娜扎及劉雯等人都有一咖；其中，擁有無數美包的侯佩岑曾兩次在社群平台上「曬包」，唐嫣更是收藏多款不同顏色大小的Tess馬鞍包，足見女星對於這款包的喜愛。

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 9 日 上午 4:48 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 31 日 上午 2:20 張貼

延續Tess馬鞍包的特色，Tess Day Bag同樣以垂墜式「O」形金屬配件與包身的皮革環帶作為亮點，有別以往的是Tess Day Bag精心選用梯形作為包款輪廓，使之散發獨特高雅氣質，而兩種尺寸的Tess Day Bag更展現了迥異風格：小型Tess Day Bag精緻可愛，流露夢幻氣息，中型Tess Day Bag則收納空間寬敞，特別適合職場都會女性使用。

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 𝘠𝘜𝘕 𝘠𝘜𝘕 𝘚𝘜𝘕（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 15 日 下午 2:07 張貼