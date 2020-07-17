貝膚黛瑪舒敏賦活保濕凝乳(舒敏乳) 40ml，990元。（貝膚黛瑪提供）

貝膚黛瑪潔膚液歡慶25周年塗鴉紀念瓶 500ml，850元。（貝膚黛瑪提供）

雅漾30周年限定發售。（雅漾提供）

專業保養慶週年限定版商品吸引鐵粉搶購，雅漾30周年推出限量推出精美30周年紀念瓶，更有多項30周年限時活動大放送回饋。

1736年，一匹伯爵的愛馬因肌膚不適，意外浸泡雅漾活泉水後而大幅改善，從此發現活泉水舒緩肌膚的功效，經過法商皮耶法柏大藥廠(Pierre Fabre)多年專業背景以及嚴謹製造過程，不斷致力於雅漾活泉水在皮膚保養上的研究， 雅漾活泉水，歷經超過40年的旅程，清澈且含有豐富礦物質的活泉水被汲取並導入工廠無菌生產填充，並開發各式各樣雅漾皮膚科學研究室的產品。同時也將活泉水導入水療中心，調理敏弱肌膚不適。

來自法國敏弱肌養護專家BIODERMA 貝膚黛瑪，擁有全球最完整且嚴謹的肌膚生物科學及專業皮膚科醫學兩大優勢團隊，歸結敏弱肌保養的終極目標就是要修護皮膚屏障功能以及維護正常皮膚生態，提出敏弱肌保養新觀點：「尊重皮膚展現真我」尊重自己肌膚的本質，選擇適合自己肌膚狀況的保養方式，適度清潔卸妝與保濕，強化肌膚屏障，讓肌膚回歸到原生的健康平衡狀態，才能有效療癒敏弱厭世肌，長時間賴在肌膚舒適圈，讓肌膚也變美了。

貝恩嬰兒防曬乳液 SPF30，使用防護升級配方，純物理性防曬配方不含化學防曬吸收劑，升級配方能提高肌膚耐曬時間30倍，含超微細防曬粉末，使用後無白色及油膩感，適合6個月以上嬰幼童及成人敏感性肌膚臉部或身體使用。