有些男人在婚前婚後判若兩人，婚前你是唯一，婚後卻是花花世界，到處沾花惹草。我們就盤點12星座哪些星座男婚後也死性不改！

▍1.摩羯座（12.22-1.19）

對於摩羯男而言，戀愛就是直奔著結婚的目的去的，找多個女朋友就得多花錢，摩羯覺得這個不划算。再加上摩羯不是時間管理大師，分身乏術如果撞車就得不償失了。現在的情人相關節日特別多，什麼520、七夕、雙11哪個不花錢？花多錢了，不值得，花少了，別女生看不起。與其這樣，不如踏踏實實，一心一意和原配在一起。

基於現實實用性的考慮，摩羯一般是不會花心的。當牽涉到摩羯婚姻的時候，摩羯更看重對自己益處更大的人做妻子。而能讓他們去偷腥的原因也只可能發於他們人往高處走的心態以至於做出現實事業考量離開愛人的舉動。因此想要抓住摩羯男的心，一定要成為有上進心、可以為他出謀劃策的賢內助，讓他覺得你很有價值！

▍2.雙魚座（2.19-3.20）

溫柔多情的雙魚座對於婚姻生活的浪漫幻想，以為兩人牽手後享受就會展開一段溫馨甜蜜的愛情之旅。可是一踏進去卻發現婚後的柴米油鹽醬醋茶將浪漫全部擊退的時候，他們受到的衝擊與失望讓他們對原本憧憬的婚姻大打折扣，他們無法接受於是試著逃避。從而他們就會想要在外尋找可以給自己浪漫愛情的依靠。

由於雙魚的柔情善良很容易引起異性的愛憐，對他產生關懷、照顧的愛意，以致雙魚跌入他人的溫柔鄉里不想出來。所以千萬不要被雙魚溫情的外表所欺騙，他們可是像貓一樣抵擋不住魚腥的味道。

▍3.雙子座（5.21-6.21）

雙子男的聰明機智、幽默多變讓他們有時候單純起來就像個孩子一般，遇見誰都能與之侃侃而談，結交為朋友。他們那顆放蕩愛玩的心嚮往著自由，及其喜歡新鮮的視覺衝擊與刺激的感官享受，讓他們總是不能安穩下來，不受束縛。所以對待感情也是，他們基本不想結婚，即使踏入婚姻生活，他們也不會安心待在家裡。

雙子的好人緣讓他們在不知不覺中也招致了一些蜂蝶。而他們從不會收斂自己的個性，因為這正是證明了他們那該死的無處安放的魅力依然存在。如果被另一半發現，他們也只會辯稱異性為好朋友，但往往虛實之間只差一層紙，一旦不小心戳破，朋友就變了性質。

▍4.天秤座（9.23-10.23）

以顏值為傲的天秤男，光憑藉外表就能秒殺一大堆的小姐姐，再配上他那優雅紳士般的氣質，那些小女生更是毫無抵抗力。最為致命的是他的嘴巴，說出來的話，是最讓女人好奇和開心的話。很容易被天秤座牽著鼻子走。這樣的小哥哥，不出道簡直太可惜了。如果遇上體貼溫柔的天秤，就很非常容易易擦槍走火，墜入情海。

而面對美色誘惑，天秤座也總是秉承不主動不拒絕的態度，這雖不是他的本意，但為了維持和諧平衡的關係，他只會心生糾結。如果有人為了天​​秤打破腦袋撕破天，天秤男也會保持一種置身事外的姿態，不是說他很壞，只是天秤座不知所措而已。

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