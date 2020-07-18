馬來西亞女星藍星蕾（Amber Na）以一張清純臉孔與34E、25、35惹火三圍走紅，多才多藝的她曾在去年獲得亞太區25大女DJ，更是新加坡最佳女DJ排行榜亞軍，被譽為亞洲新一代全能女神。人氣紅不讓的她，近日傳出即將登上台北捷運的消息，原來是有粉絲霸氣打造「藍星蕾專車」，消息一出立刻引發熱議。

今年23歲的藍星蕾擁有雪白皮膚及水汪汪大眼，由於目前在台灣發展，時常可見她登上綜藝節目或外景節目的助理主持，光是展露一個微笑就足以電暈一票男粉絲，近期她即將在8月舉辦寫真簽書會，就有來自香港的鐵粉出錢力挺，將包下台北捷運車廂廣告，打造「藍星蕾專車」，而藍星蕾也開心地分享示意圖。

在先行曝光的照片中，可看到從手拉環、玻璃隔版、橫幅海報到大型螢幕通通都是藍星蕾！滿滿的都是寫真集內的火辣美照，據悉，該車將在7月底開始在松山新店線與淡水信義線行駛，粉絲們不妨前往朝聖。