威力彩已經連續45期沒有開出頭獎，台彩公司預估後（20日）晚間累積頭獎獎金上看20.8億元，若單注獨得，可望成為今年最高、第四屆以來第三高的頭獎得主。星座專家艾菲爾在《命運好好玩》預測十二星座一周（7月18日至24日）運勢，其中摩羯座、天蠍座、天秤座都是運氣最好的五顆星，而財運頗佳、不妨試試手氣的星座則是摩羯座、雙子座。

（圖／報系資料照）

牡羊座：留意交通意外，出門遠行要先做車輛保養。

雙魚座：小心破財，出門帶錢包、信用卡都要小心。

射手座：需要沉澱心靈，可以多到郊外走走。

處女座：小心中暑，身體也會特別勞累。

獅子座：身體疲勞逐漸增加，可加強紓壓、按摩，也要小心中暑。

巨蟹座：適合發展副業，可以好好思考一下。

（圖／報系資料照）

雙子座：有獲得偏財的機會，艾菲爾建議趁此良機去買彩券。

金牛座：越忙越旺！這個夏天只要天氣越熱，運氣就越好，千萬不要偷懶。

水瓶座：下周是展現企圖心、企劃能力的好機會。

（圖／命運好好玩YouTube）

摩羯座：好好把握戀愛的幸福時刻，而且是一周內財運最旺的星座。

天蠍座：因名得利，各種面試、考試的結果都會不錯。

天秤座：有業績翻紅的好運氣，感情、桃花也很旺。

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