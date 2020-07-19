奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周雙子座事業運最旺，金牛座愛情運最旺，處女座金錢運最旺。另外巨蟹座事業運需要留意，獅子座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:紅色

幸運數字:98

整體運勢★★

解析:在下周牡羊朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生。另外也因為這狀況讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

▍金牛座

開運顏色:金色

幸運數字:11

整體運勢★★★★

解析:下周金牛座的朋友對於目前的現況感到知足，不像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒停下腳步休息，但可別也停下了自己對來的規劃以及企圖心喔！

▍雙子座

開運顏色:鮮紅色

幸運數字:09

整體運勢★★★★★

解析:雙子的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落，讓你長久以來的緊繃，放鬆不少。

▍巨蟹座

開運顏色:黃綠色

幸運數字:77

整體運勢★★★

解析:巨蟹座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思需清晰的狀況下周不在如此強烈，下周在面對事情上，會較被動些，奧斯建議下周面對人事物要在主動些，要不下周的被動將影響許多後續狀況唷！

▍獅子座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:65

整體運勢★★

解析:過往的努力扎下的根基動搖了起來，因此將讓獅子朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路，環境正在改變的同時，我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己喔！

▍處女座

開運顏色:綠色

幸運數字:34

整體運勢★★★

解析: 處女座的朋友，下周面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作。是個良好的一周，奧斯建議要好好把握喔！

▍天秤座

開運顏色:黃色

幸運數字:16

整體運勢★★★★

解析:下周天秤朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好握的一周。另外因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，不拖拉，會是個解決能力良好的一周。奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周喔！

▍天蠍座

開運顏色:粉紅色

幸運數字: 75

整體運勢★★★★

解析:在下周天蠍朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法，開始著手去調整過往就看似不錯的事情，這將是個非常好的周期，只是奧斯還是要提醒你，適時地調整是好的，但可別過了頭像鑽牛角尖般喔！

▍射手座

開運顏色:藍

幸運數字:48

整體運勢★★★

解析:下周射手朋友則顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後的會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況及決定，要再多花點時間思考。另外奧斯提醒下周內心的渾沌也影響自己不少，壓力及情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深唷！

▍魔羯座

開運顏色:海軍藍

幸運數字:03

整體運勢★★★★

解析:下周摩羯的朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活，而這樣的態度將讓你周遭朋友感覺安心穩定，所以下周將會是實際的一周，要多加把握囉！另外需要注意的是下周的物質慾望會提升許多，多避免不必要的開銷囉！

▍水瓶座

開運顏色:白色

幸運數字:86

整體運勢★★★

解析:長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人、也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓水瓶朋友稍稍的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

▍雙魚座

開運顏色:橘色

幸運數字:59

整體運勢★★

解析:下周將會是雙魚朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要堅定一些，要不可就會空忙一場囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】