一周正妹精選》盛夏雖炎熱，但卻造就一票明星或正妹在穿搭選擇上以自身優勢紛紛展現好身材，而《中時電子報》重點整理六大正妹讓粉絲一次滿足，像23歲辣模艾莉西斯·藍「若有似無般」的火辣穿搭引網友目光；世新校花陳葳大秀養眼美照；徐璐身著寬鬆U字洩邪惡視角；香港小姐參賽佳麗陳煦凝中空裝露人字線；貝克漢大兒子未婚妻辣秀長腿纖腰；「伊梓帆」隊長董梓甯身穿一套火辣泳裝入鏡，意外引起爭議！

717 啦啦隊女神「開中門」辣露兩粒！化妝現身泳池挨批

女團「伊梓帆」隊長董梓甯（梓梓）曾是啦啦隊LamiGirls之一，近期朝向YouTuber發展，手上還有《17瘋開箱》實境旅遊節目。日前，她為工作來到潛水旅館，身穿一套火辣泳裝入鏡，但妝容卻意外引起爭議。

716 貝克漢媳妮寇拉佩茲是0負評億萬千金！超模長腿纖腰辣翻

足球金童大衛貝克漢（David Beckham）的高顏值一家人的向來是演藝圈內的關注焦點，近日討論度最高的正是大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）宣布訂婚！她的未婚妻來頭可不小，不僅是《變形金剛4》中的金髮女神妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），外貌姣好更是家世背景超狂的億萬千金。

715 2020港姐起底！24歲「翻版蔡少芬」中空肉球透出人字

2020年度香港小姐選美在近期開始火熱角逐，其中一位24歲參賽佳麗陳煦凝（Amber）十分受到關注，她的長相甜美、身材勻稱，身高160cm的她體重只有43公斤，體型纖瘦卻有著火辣的32、22、33吋三圍，更被粉絲們譽為「翻版蔡少芬」。

714 「甄嬛妹」徐璐細肩帶領口太低！寬鬆U字洩邪惡視角

25歲大陸女星徐璐長相甜美、形象討喜，她憑藉宮廷劇《後宮甄嬛傳》中飾演主角孫儷的妹妹「甄玉嬈」一角色走紅，出生在內蒙古的徐璐早在14歲就出道，留著一頭烏黑直髮，配上纖瘦四肢與白皙肌膚，是許多人心中的清純女神。

713 世新校花陳葳上衣滑落！G級豐滿巨球彈出

辣模陳葳15歲參加《我猜我猜我猜猜猜》爆紅，甚至聲名大噪到日本，念大學時，憑著甜美臉孔、火辣身材成為校花，現年27歲的她，不只擔任網路模特兒，還是直播主，時常在社群平台分享養眼美照，吸引19萬粉絲追蹤。

712 175cm嫩模上衣太短！抬手掉出「南半球、側胸刺青」

美國23歲辣模艾莉西斯·藍(Alexis Ren)，因神似性感女神潔西卡艾巴(Jessica Alba)，加上火辣的身材與陽光般的笑容，在網路上狂吸千萬人追蹤。近日在IG上更新近況，「若有似無般」的火辣穿搭再度引起網友的目光。