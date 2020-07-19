曾被媒體封為「性感妖精」的韓國女星李孝利，近日即將與劉在錫、Rain一同組成混聲三人團體「SSAK3」出道並發行專輯，讓粉絲們十分期待這對神仙祖合的表現。另外，李孝利近日也再度收到雜誌邀請登上封面，她也不改火辣風格，大方秀出性感好身材。

由女團Fin.K.L.隊長出身的李孝利，過去憑著出眾外表、魔鬼身材加上豪邁不做作的個性在演藝圈大受歡迎，即使在2013年結婚並搬去濟州島後隱退至少2年，但再次復出同樣吸引大批粉絲歡迎，擁有超高人氣。李孝利今年為了節目《玩什麼好呢》，以LindaG身份與「兩大男神」劉在錫、Rain共同組團再出道發行復古單曲《In the Summer》引爆討論話題。

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人氣再度暴漲的李孝利，近日也接下運動品牌Puma的代言並登上時尚雜誌《Harper's BAZAAR Korea》的8月號封面，只見她不僅穿上泳裝秀出S曲線，還演繹「下衣失蹤」露出性感蜜桃臀與腿根，令網友看了直呼「LindaG魅力無極限」、「女王回歸」、「姐姐眼神會殺人」。