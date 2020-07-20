伊麗莎白雅頓推出超優惠護膚活動，讓你的現金5倍放大，只到8月底，保養控必須手刀預約！

專櫃保養品牌伊麗莎白雅頓於2020年7月中至8月之間推出60分鐘專櫃護膚「艾地苯煥顏緊緻高光護膚會」，將於全台26個櫃點陸續登場，祭出最高規格艾地苯系列頂級保養品護膚，僅需繳交NT1000元預約金，就可享受價值NT5000的頂級護膚服務，預約金還可全額折抵艾地苯系列產品；即日起至8/31期間，搭配使用政府發放之實體振興三倍卷，不限金額消費另加贈「我的第五大道香水身體乳50ml」，相同期間單筆消費滿NT3000還可現抵NT300（每人限抵一次，不與其它優惠重覆折抵），聰明消費者絕對要把握！

「艾地苯煥顏緊緻高光護膚會」透過11道護膚步驟達到深層按摩。（圖／品牌提供）

「艾地苯煥顏緊緻高光護膚會」透過11道護膚步驟達到深層按摩，先使用「艾地苯煥采新生安瓶」，以複合果酸加上高濃縮艾地苯成分，溫和掃除老廢角質再修護柔嫩肌膚，搭配7月全新問市仙女水「時空還原再生露」還原水嫩膚觸，質地宛若擦的燕窩，為肌膚開胃，接著以超聲波熱導儀器導入張鈞甯愛用的小橘燈「艾地苯高效橙燦精華」，使肌膚擁有水亮高光，再配上雅頓百年紅門按摩手技，深層拉提臉部線條，由內而外擊退老化現象，讓肌膚青春透亮，回復有感緊緻彈力。

活動方式：繳交活動預約金NT1,000（可全額折抵艾地苯系列產品消費）即可報名，報名成功即大方贈送超值的艾地苯預約禮：艾地苯奢華肌密精粹 5mL + SS奇肌超導活妍精華 5mL (價值NT2167)。