香港女星白雲(Snowy Bai)以一張天使臉孔配上魔鬼身材聞名,35E的豐滿上圍也讓她被封為「導彈女神」,她2017年嫁入豪門,縱使早已成為人妻也不吝嗇大秀好身材,大膽作風也使她的人氣居高不下。

尺度向來惹火的白雲時不時就會在IG分享性感美照,而她近期更轉型成YouTuber,自創出《雲游四海 Take the plunge with Snowy》系列節目,近日,她前往深圳挑戰在七米深的「金魚缸」中練習潛水,一系列火辣的濕身影片讓粉絲們看了超害羞。

影片中,只見白雲穿上兩件式的運動風比基尼,不料波濤洶湧的上圍已經溢出泳衣的一半,鏡頭從水中拍攝,讓她從頭到腳的好身材全入鏡,更時不時對著鏡頭回眸一笑,最後一幕更近距離聚焦在美胸上,邪惡的上帝視角相當惹火。