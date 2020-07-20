網路圖文插畫家兼YouTuber「超直白」從小對外型自卑，終於在去年陸續動了開眼頭、雙眼皮、鼻子、下巴截骨和自體脂肪隆乳。至於二次隆胸的原因，是因為身體吸收脂肪，原本的E罩杯又縮水到B罩杯，決定用假體方式接受手術。

超直白表示有相當豐富的手術經驗，所以這次動刀一點也不緊張，但男友認為一人動手術太孤單，自告奮勇的親自接送陪伴。

歷經二次隆乳手術後，超直白也透過網路分享成果，雖然穿著同樣的比基尼，但升級過後的上圍儼然豐滿不少，幾乎快將泳衣撐爆，她也曬出多張戲水、出遊的美照，無論穿著比基尼、小背心或是露背裝，都能明顯地挺出傲人雙峰，她自信地表示：「穿什麼衣服突然都撐得起來了！」

其實，超直白整型前，媽媽本來持反對票，經過4次討論才慢慢接受，還自責地表示「沒有把女兒生成她要的容貌」。這次是超直白第二次開刀隆乳，她表示應該是最後一項手術，之後會以保養型為主，但因為粉絲一直說她看起來很累，並沒有把話說死，「老了之後有可能會去做眼袋。」