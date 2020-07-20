大陸女星趙麗穎去年生下兒子後，積極回歸螢幕，一連拍戲、接活動代言，晉升人母依舊是演藝圈內的超人氣女神。近期，趙麗穎加入最新一季真人秀節目《中餐廳》，網路上也開始流傳多張她的劇透錄影照，只見她被野生捕捉到穿出熱褲上街，再現白皙的「美腿神器」引發話題。

擁有纖瘦好身材的趙麗穎狀態極佳，在近日流出的錄影照中，她頭戴 SHINE LI 草帽，並身穿今年最夯的 13 DE MARZO baby藍色上衣搭配牛仔熱褲出場，巧妙地用明亮的色彩來穿出少女感，寬大的版型是修飾身材的最佳工具，讓她看起來更嬌小可愛，而為了長時間待在戶外，她也不忘搭配上 Acne Studios 的同色系袖套防曬，整體風格潮流感滿分。

趙麗穎《中餐廳》劇透了！草帽熱褲辣秀「美腿神器」（圖／摘自微博@热门明星私服）

趙麗穎成功以甜美的造型引發話題，也讓粉絲們看了大讚：「穎寶這個狀態太棒了」、「高糊也擋不住撲面而來的美貌」、「少女感都一直在線」等。