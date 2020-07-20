曾之喬的YouTube節目《聊姐了解》邀請女星楊謹華，暢談女人40歲的人生體悟，當她被問到「現階段人生關於自己或他人或者是各方面，妳還有想要修補的嗎」，她坦言曾在失戀後向朋友脫口說了氣話，沒想到傳到男方耳中，雙方因此種下心結，梗在心中多年後，她終於傳了一封超長簡訊向對方致歉，兩人還在朋友婚禮中巧遇，當時還是男友的老公也在場。

楊謹華表示，當時分手相當難過，彷彿掉入黑洞，向朋友吐苦水時，還在情緒上的她忍不住說了氣話，間接造成和前男友產生嫌隙。這些年來，她心中一直埋著這份不舒服，決定傳訊息跟對方致歉，「「開頭就是跟他說我要先跟你說聲抱歉，曾經講了一些傷你的話，我知道你聽到一定很難過，但是我要在這邊跟你很慎重地道歉，雖然已經事過很多年，但我還是希望你可以過得很好，最後還加了一句，我還是想跟你當朋友。」

該名前男友收到簡訊後，很謝謝楊謹華這麼做，雙方的心結終於鬆開，「聽到他的名字後再也不會覺得全身不自在、心裡有個梗。」沒想到後續兩人在朋友婚禮的After party碰面，她大方的介紹當時還是男友的老公給對方認識，由於老公已經知道楊謹華過往的情事，當下便心想：「就是他！他傷我老婆最深！」

不只如此，楊謹華還請旁人幫他們三人合照，曾之喬笑問：「隊形怎麼排？」她竊喜地說：「我站在中間。」合照完，她還請老公幫她和前男友拍同框照，笑說：「我真的完全沒有報復心態，已經完全忘了，只是覺得好開心好特別這樣子。」