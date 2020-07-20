艾莉絲出席自創品牌新品發表會，年過40的他身材保養得宜，外表看起來根本是20幾歲的女生，他分享其實自己在疫情期間變胖了3公斤，自己已經在發表會前把這3公斤減掉，分享保持身材的秘訣竟然是：運動、帶小孩、嫁給外國人！

艾莉絲分享自已在疫情期間狂吃，連宵夜也吃，UBEREAT還加入免運方案，結果在台灣疫情紓緩後站上體重計才發現自己竟然胖了3公斤！他和自己約定要在2個月內把3公斤減掉，因此非常有行動力的組織了「社區媽媽瘦身營」，把4個想要變瘦的媽媽聚在一起量體重，大家列出自己的減重目標，艾莉絲就開始找老師和教室，他分享其實組織這個瘦身營對於減肥成功有很大的幫助，因為一群人有共同的目標就更不會放棄！

在 Instagram 查看這則貼文 Iris 艾莉絲（@iris_1221_lily）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 8 日 下午 10:49 張貼

「社區媽媽瘦身營」會一起跳ZOMBA和瘦身拳擊，艾莉絲減肥期間還恢復了自己重訓的習慣。除了運動之外，艾莉絲還提到嫁了外國老公也有助於變瘦，因為老公覺得小孩休閒活動就是要往戶外跑，不可能有百貨公司或飯店之類的吹冷氣行程，就是要露營、爬山、去海邊，因此在大量的運動和勞動之下，讓體重慢慢掉下來。

在 Instagram 查看這則貼文 Iris 艾莉絲（@iris_1221_lily）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 14 日 上午 12:22 張貼

飲食方面，艾莉絲分享自己吃非常多花椰菜，他會用綠花椰菜、鴻喜菇、美白菇、蘿蔔燉湯來當晚餐，減肥期間為了攝取蛋白質會吃鮭魚、雞胸肉，也會自己做酪梨沙拉來增加飽足感。白天艾莉絲基本上不忌口，但晚上喝自製的蔬菜湯，社區媽媽瘦身營也會互相分享自製的蔬菜湯，社區媽媽瘦身營維持將近3個月，大家成果都很好，有一個媽媽還瘦回結婚時的體重，計畫要去拍10年紀念婚紗！

在 Instagram 查看這則貼文 Iris 艾莉絲（@iris_1221_lily）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 4 日 上午 5:36 張貼

艾莉絲分享減肥有一個很好的方法，就是減肥前去買一件高腰緊身牛仔褲，他自己買了一件24腰的褲子，激勵自己一定要減到能夠輕鬆穿下這條褲子，每次運動完就會回家穿那件褲子，就能明顯感覺自己體態的變化。他分享減肥時千萬別太常量體重，因為體重會忽上忽下，容易給人減肥的挫折，觀察體態的變化更能夠激勵自己，買條牛仔褲讓他減肥減得更有動力！