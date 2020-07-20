天氣漸熱、外出又戴著口罩，許多人肌膚毛孔看起來越來越粗大，甚至連痘痘粉刺都浮現，還變成發紅「蘋果臉」！敏感話題推出全新升級清潔系列讓卸妝輕柔不刺激，同步提升肌膚保護力有效解決敏弱肌女孩潔膚難題！

「敏感話題潔膚乳N」含有取自椰子的氨基酸基清潔成分，可清除肌膚上的污垢，同時保留所需的水分，還具有溫和舒緩、預防肌膚粗糙的有效成分，回復肌膚明亮光澤感。高濃度H-穩定配方B 塑造美肌角質屏障，幫助肌膚保濕鎖水，長時間維持水嫩健康肌，泡沫豐盈有彈性，柔順撫觸肌膚，洗後超清爽！

敏感話題潔膚乳N。（圖／邱映慈攝影）

「敏感話題潔膚水N」含膠束水成分，將低刺激的溫和洗淨成分、保濕清潔成分及潔淨油包覆在一起，讓洗卸變得更溫和。添加甘草酸二鉀，萃取自甘草根部的精華成分，具溫和舒緩、預防肌膚粗糙的有效成分，回復肌膚明亮光澤感！濃厚液態親膚果凍水質地不磨損肌膚，無黏膩感、不堵塞毛孔更加清爽且安心。

敏感話題潔膚水N。（圖／邱映慈攝影）

「敏感話題潔膚油N」含荷荷芭油成分，提煉自美國南部乾旱區生長常綠灌木油脂，具有強大抗乾澀的鎖水力、優異穩定性，親膚低敏感，可溫和溶解彩妝。高濃度H-穩定配方B、荷荷芭油塑造美肌角質屏障，幫助肌膚保濕鎖水，長時間維持水嫩健康肌。含美肌成分及水性油脂質地，具備油性的柔滑包覆力與水性的清爽濕潤度，煥發美肌宛如天鵝絨般的觸感。

敏感話題潔膚油N。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得敏感話題清潔系列新品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/7/30

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

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