2020年夏天KISSME花漾美姬與「白爛貓」展開前所未有的聯名合作，以經典長銷的「華爾茲淚眼防水眼線液筆」，隨盒附贈聯名貼紙展開合作第一波序曲，共有四款白爛貓和花漾美姬超有梗的可愛貼紙讓喜愛KISSME和白爛貓的消費者可以享受蒐集樂趣，更棒的是，雙層設計的貼紙打開，登錄發票還可以參加抽獎；讓彩妝擁有驚喜又童趣的特色，彷彿一場驚喜童話之旅！

來自日本的全眼妝專家KISSME花樣美姬，眼線液筆系列的華爾茲淚眼防水眼線液筆，流暢描繪極細線條、不易暈染、長效持妝一直是品牌默默熱賣的黑馬，Dcard上女孩們用到第5支以上的蜜糖心頭好，網友點評的優點包含妝感自然、筆尖細而且柔軟，很容易勾畫，適合喜歡自然妝感的人，還擁有溫水就可卸的特性，即使不小心畫錯也能輕鬆修改，特別適合眼線液新手使用。今年五月再限量推出全新限定02玫瑰棕。有別於濃黑色調的銳利，玫瑰棕系眼線為眼妝增添更多屬於初夏天的溫柔感，眼神柔和了，眼妝更速配。

華爾茲淚眼防水眼線液、華爾茲淚眼防水眼線液02玫瑰棕。（圖／品牌提供）

購買花漾美姬華爾滋淚眼防水眼線液筆01黑，隨附贈送花漾美姬x白爛貓聯名造型貼紙！四款可愛又逗趣的花漾美姬x白爛貓聯名造名貼紙，主題分別有祈禱篇、社交距離篇、征服宇宙篇和確認眼神篇，正面可重複一次貼的貼紙，撕下來可再次黏貼在筆記本、手機殼或是筆電上，貼紙內層QR code掃描進活動網頁，登錄發票還可抽獎並可直接享有貴賓禮遇，搶先入手花漾美姬X白爛貓8月第二波限定組合。

花漾美姬x白爛貓聯名造名貼紙。（圖／品牌提供）

說到花漾美姬，每一個人腦海中就會浮現眼睛大大的美姬公主，許多人不知道，花漾美姬也有屬於自己的童話故事，當美姬公主遇到愛幻想、幽默的話語的白爛貓，毫不留情地吐槽、搞怪，角色之間的有趣互動，這也正是KISSME花漾美姬 X 白爛貓 合作的出發點。KISSME花漾美姬希望每個女孩們在變動的大環境中除了都能變美，也能像白爛貓一樣用白爛的力量，也能多愛自己周遭的人，KISSME花漾美姬祝福女孩們在2020笑開懷，用笑聲迎接挑戰！

KISSME花漾美姬華爾茲淚眼防水眼線液筆01黑和白爛貓貼紙。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看KISSME花漾美姬與「白爛貓」展開前所未有的聯名合作！

★獎品內容 ｜ 花漾美姬小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/7/30

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★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。