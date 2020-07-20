2020年度居家代表色「寧靜黎明」灰綠色調，結合iloom怡倫家居舒適設計並具備優雅線條的單人沙發 。（iloom提供）

Oliver plastic人體工學透氣電腦椅，8690元起。（iloom提供）

HOLA兒童專屬寢具、枕頭、被胎、睡袋等，皆具抗菌防螨功效。（HOLA提供）

SleepRite捲床上墊，價格店洽。（HOLA提供）

頂級家居齊推新品搶功兒童市場，男神孔劉代言iloom怡倫家居在台屢創銷售佳績，帶動韓式家居美學，特別在兒童家具上表現亮眼，業績高達7成來自兒童專用品項，也有許多大人因為鍾情韓系設計特別上門採購週邊商品，而家居通路HOLA則因品項多元，兒童佔比不高，但在兒童臥室的產品上也提供完整產品線，包括寢具、收納櫃皆備。

iloom怡倫家居表示，今年上半年銷售前3名的品項分別為，兒童床、成長型書桌椅、人體工學椅，一般家具和兒童家具銷售比例為3比7，主力購買群35歲至40歲，業者認為，韓系家居受到消費者青睞的原因是設計上更注重色彩搭配， 空間使用低彩度低明度的色系，像是寧靜黎明綠，搭配相同或近似材質，採用多功能分類的收納，並利用補色的顏色跳出重點，像是橘色的磨菇椅或是Ega設計師椅。

HOLA觀察，目前通路在兒童系列銷售只佔不到全品項的1成，主要是許多家用品不受年齡限制，例如客廳用品，專屬兒童的品項以臥室空間為主，寢具是需求最明現的產品類別，兒童房是伴隨孩子成長步伐而調整的空間，特別在進入學齡期，細心營造環境氛圍有助培養專注力與自主訓練。

HOLA居家佈置設計師蔡幸娟建議，孩子進入學齡階段，可收斂起繽紛可愛的氣氛，進而打造安定身心的舒適空間，以木質或純淨冷色為基調，有助沉澱浮動情緒，從大面積家具、窗簾或寢具更換起是快速務實的方法，訓練孩子學習自主管理可從收納做起，封閉與開放式收納雙管齊下，每天隨手收拾的東西可採用開放式收納，以利習慣養成；非每天使用的物品則可採用封閉式收納，並透過顏色分類收拾。