韓國新一代女神徐睿知於上周六(7/18)更新、由其主演的NETFLIX熱門新劇《雖然是精神病但沒關係》(It's Okay to not be Okay)第九集中,身穿 FENDI 春夏20系列粉色外套,空靈脫俗氣息搭配春夏20系列花卉設計透膚長洋裝,展現時尚奢華卻又不失優雅氣質的女王魅力,經典造型大展馭衣功力!

此外,身為FENDI 品牌好友的韓國時尚女星 Jessica 亦在其社群媒體中身穿同款FENDI春夏20系列粉色外套與花卉設計長洋裝翻唱生日快樂歌曲,展現女神高超時髦穿搭與靚麗可愛的甜美風采;而時尚星二代木村光希Koki亦身穿同款系列服裝出席 FENDI 秋冬20時裝秀觀秀,展現俏麗可人的不凡氣息。

(圖/品牌提供)

FENDI 春夏20系列時裝由品牌創意總監 Silvia Venturini Fendi 設計打造,在細節中皆充滿讓人驚豔的高超製作工藝與材質,編織及針織各種工藝幻化出的感官世界,讓人宛如浸淫在義大利一抹暖陽中,踏上一條瀰漫夏日富麗多彩氛圍的小徑。