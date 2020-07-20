韓國新一代女神徐睿知於上周六(7/18)更新、由其主演的NETFLIX熱門新劇《雖然是精神病但沒關係》(It's Okay to not be Okay)第九集中，身穿 FENDI 春夏20系列粉色外套，空靈脫俗氣息搭配春夏20系列花卉設計透膚長洋裝，展現時尚奢華卻又不失優雅氣質的女王魅力，經典造型大展馭衣功力！
此外，身為FENDI 品牌好友的韓國時尚女星 Jessica 亦在其社群媒體中身穿同款FENDI春夏20系列粉色外套與花卉設計長洋裝翻唱生日快樂歌曲，展現女神高超時髦穿搭與靚麗可愛的甜美風采；而時尚星二代木村光希Koki亦身穿同款系列服裝出席 FENDI 秋冬20時裝秀觀秀，展現俏麗可人的不凡氣息。
FENDI 春夏20系列時裝由品牌創意總監 Silvia Venturini Fendi 設計打造，在細節中皆充滿讓人驚豔的高超製作工藝與材質，編織及針織各種工藝幻化出的感官世界，讓人宛如浸淫在義大利一抹暖陽中，踏上一條瀰漫夏日富麗多彩氛圍的小徑。
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