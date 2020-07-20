KOBAYASHI小林眼鏡代言人Bii 畢書盡全新概念廣告正式釋出！畢書盡在最新的60秒形象廣告中，首度挑戰雙人物故事設定，以一襲水藍騎士皮衣化身時尚型男，較勁另一個配戴著Clex鏡架、身穿淺黃色長版風衣，展現十足韓系潮流的Bii，引發大批粉絲選擇障礙，最後由時尚型男Bii揭曉原來鎖定眾人視線的秘密武器，就是此次與小林眼鏡聯乘推出的「Clex x Bii聯名款」。

在最新的60秒形象廣告中，畢書盡以一襲水藍騎士皮衣化身時尚型男，較勁另一個配戴著Clex鏡架、身穿淺黃色長版風衣，展現十足韓系潮流的Bii，引發大批粉絲選擇障礙，最後由時尚型男Bii揭曉原來鎖定眾人視線的秘密武器，就是此次與小林眼鏡聯乘推出的「Clex x Bii聯名款」！

升格新手爸爸Bii畢書盡電力反增不減 全新廣告首次挑戰一人分飾兩角（圖／品牌提供）

而廣告片中大玩剪接特效也是一大亮點，畢書盡直接從塗鴉牆面摘下手繪聯名款眼鏡，並直接穿戴於臉上，展現自己炯炯有神的電眼，打造致命吸引力，為質感的造型再加分。Bii在後來釋出的廣告花絮影片中也分享此次針對聯名款的設計巧思，Bii親自選在框面與鏡腳點綴上Bii 簽名Logo，低調卻不失質感的簡約設計，也是Bii私底下也愛不釋手的百搭配件。