家樂福嚴選虱目魚來自台灣最大的虱目魚產地台南官田，擁有產銷履歷歐盟等級，是台灣第1支獲得認證的虱目魚，今（20日）由家樂福總經理王俊超與台南超過50年虱目魚養殖的洽通實業董事長陳清岳簽屬合作，首波推出4款冷凍及2款冷藏虱目魚，目標年銷60萬尾。王俊超表示併購頂好後，明年增加200家超市，年銷上看100萬尾。
王俊超是台南人，對虱目魚有深厚情感，他認為台灣養殖300多年的虱目魚是「國民魚」，代表台灣、也代表台南，最初因鄭成功問是「什麼魚」的諧音而得名，英文名「milk fish」來自魚肉營養價值高，是熱量低、好烹煮的佳餚。
家樂福嚴選（Carrefour Quality Line，簡稱CQL），以太陽樹logo強調商品必須符合太陽照射、根於土壤，且尊重時令生產，全程可溯源，15年來包含新獲認證的虱目魚，僅33項蔬果、生鮮入列。
王俊超說魚類要入選很難，目前的魚類只有2款，除了年銷售冠軍、業績破億的挪威鮭魚，就是業績600萬元的虱目魚，對比3年前虱目魚年銷300萬元，如今業績翻倍，獲CQL認證後，品質更好、售價卻沒提高，「代表家樂福對台灣的承諾」，像是700至800g的冷藏冰鮮條魚，一尾99元，符合平價的國民消費。
台灣早年採淺坪式粗糠養殖虱目魚，進化到現在的深水式養殖，洽通實業總經理陳俊丞以自家養殖量從1噸變成12噸為例，單位產能因此提高12倍。目前與家樂福合作的漁場約10甲，每天可生產1萬多尾、2萬斤，今年將陸續加入漁民夥伴，漁場會擴增到20甲以上。
陳俊丞表示要符合CQL，魚塭須控管水質檢測、生產密度，採用植物性、礦物性飼料，不能加抗生素，讓每尾魚都「吃素」。清明節放魚苗，6到8個月收成，再進加工廠去鱗、去頭、分切、去刺等，由於每尾魚有227根刺，整尾去剌繁複、耗時，每人每小時約可去5尾。
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