新冠肺炎全球大爆發，「宅經濟」也跟著火熱，人們宅在家防疫，防出了生活好品味，喬治傑生（GEORG JENSEN）近半年業績非但未受疫情影響，居家生活用品的業績還以倍數成長，七月加碼前進南台灣進駐新光三越台南新天地，開幕以來銷售亮麗，不少單品還賣到缺貨。

喬治傑生邀瑞典王子Sigvard Bernadotte設計的鏡面拋光不銹鋼高腳置物皿，8700元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生台灣區董事總經理張正勳分析，疫情讓原本忙碌的人們放慢腳步、回歸家庭，在家待久了，就會渴望擁有高品質的居家生活，讓宅在家的日子過得更好一點，「用瑞典王子Sigvard Bernadotte 設計的南瓜壺喝咖啡，或是在客廳用Henning Koppel托盤插一盆花，會讓宅在家的煩悶心情變好。」

喬治傑生熱銷到缺貨的WINE & BAR醒酒器，5000元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生的設計師家飾並不如想像中昂貴，甚至萬元以下就可擁有，比起動輒數萬起跳的名牌服裝、名牌包，CP值高，相當親民，例如一款WINE & BAR醒酒瓶，因為造型像女人的豐臀備受喜愛，訂價僅5000元，已賣到缺貨。而頂級客層在喬治傑生也可找到合意的作品，Marc Newson打造要價近4百萬的限量茶具組、要價近250萬的隈研吾KUSA 抹茶銀雕茶組都在台灣售出，皆可一窺台灣VIP的好品味和鑑賞力。

喬治傑生邀瑞典王子Sigvard Bernadotte設計的保溫南瓜壺，7500元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生生活精品店進駐新光三越台南新天地西門店B1F，是南台灣第一家生活精品門市。