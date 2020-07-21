李湘是大陸知名主持人，曾在節目中分享自己的產後減肥經驗，他表示減肥對他來說其實不難，因為想變漂亮對他來說很容易，甚至他還成功在一個月內瘦下10公斤！到底他是怎麼做到的呢？

李湘覺得影響減肥是否會成功的因素首先是看「心理」，另外還要看工作性質。對於一般人來說，大腦意識會影響減肥成效，你覺得「瘦了比胖還要漂亮」，那麼為了這個漂亮，有較大機率可以變瘦。另外工作性質也很重要，比如說演員不瘦的話上鏡真的不好看，那麼也特別有動力保持身材。

在 Instagram 查看這則貼文 爸爸去哪儿 FANPAGE IN VIETNAM（@babaqunaer_yuenanfensi）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 23 日 上午 7:45 張貼

李湘分享自己生女兒的時候是80公斤，生完女兒後變成70幾公斤，他對自己瘦下來很有自信，覺得「我想美很容易」，那個時候就在一個月內瘦了10公斤。李湘每天早上6點半起床吃早餐，然後運動3個小時，一定要跑步一小時，接著游泳一小時，接著踩橢圓機，持續每天做，一個月就成功減了10公斤。因為想瘦，就有那個動力去做這些運動，而不會懈怠想偷懶，這也呼應了他說的「心理」影響減肥成效。