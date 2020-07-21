曉曉今年35歲，但外觀狀態看起來完全像25歲的樣子，他常在小紅書上分享自己的健康養生、抗老護膚秘訣，目前累積了超過一萬名粉絲。近日他分享了想抗老的人必吃的四種天然營養，想要看起來逆齡就來看看曉曉的分享吧！

每天要攝取哪四種物質來凍齡抗衰老？曉曉分享這四種物質分別是維生素C、維生素E、花青素、β-胡蘿蔔素，每天都要攝取一些，來達到抗衰老的效果。維生素C作用是促進膠原蛋白合成，可以提高免疫力，還可以抗氧化、抗自由基，食物中可多吃青花椰菜，葡萄柚、紅棗、青椒來攝取維生素C。

另外曉曉提到第二個一定要攝取的是「維生素E」，是非常強大的抗氧化物，中老年人可以多吃，可以幫助預防骨質疏鬆。維生素E不能在人體中自然合成，需要吃補充劑，食物方面可以吃酪梨油、亞麻子油來攝取維生素E，另外可以買維生素E的膠囊來補充，維生素C和E一起搭配食用效果更好。

第三個曉曉覺得每天必吃的是β-胡蘿蔔素，這種營養素進入身體後一半會轉換成維生素A，可以護肝、明目、預防夜盲症，食物方面可多吃小番茄、綠花椰菜。另外曉曉提到β-胡蘿蔔素是脂溶性的維生素，所以最好在吃飯時搭配肉或食用油來吃，才能讓身體順利吸收。

最後一個必吃的營養是花青素，可以幫皮膚抗衰老，食物方面可以多吃藍莓、櫻桃，就可以攝取很多花青素，來達到抗老凍齡的效果。