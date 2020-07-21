南韓女團Red Velvet成員IRENE與瑟琪，於7/6推出小分隊「IRENE & SEULGI」出道並在7/7發行單曲《Monster》，一上市便在當天創下8萬多張銷售紀錄，成為Hanteo銷量榜歷史上女團小分隊中最暢銷的專輯。7/16官網再推出單曲《Naughty》預告MV，IRENE火辣的穿搭再度引發討論。

在這張專輯中，不僅將歌曲風格改以節拍較重的洗腦舞曲，新歌造型與編排舞蹈也顛覆以往甜美形象，大走帥氣又性感的個性風，電得粉絲直呼「太辣了」、「這張專輯很不一樣」、「忍不住想看幾次MV」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

7/16晚間官方YouTube再度釋另一首新單曲《Naughty》的預告MV，MV中SEULGI穿著腰部挖空貼身套裝，IRENE則是平口綁帶短裙辣秀凹凸有致的好身材，網路上還出現IRENE的造型私照，胸口挖空的設計讓深溝黑影若隱若現十分性感，再度讓歌曲尚未推出便引發熱議。

在 Instagram 查看這則貼文 QUEEN BAE🌹（@irenee.world）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 15 日 下午 6:49 張貼