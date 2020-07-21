父親節即將到來，若想要送爸爸禮物，除了刮鬍刀還能送什麼？以下5款美妝品無論是香水或保養品，都適合這個季節的爸爸們使用，來看看以下的編輯推薦，帶給你一些挑禮物的靈感吧！

想要送香水又無從挑起？推薦最不會出錯的法國精品香水Maison Francis Kurkdjian (MFK)，不容易撞香又能營造出特別的個人特質。迎接即將到來的父親節，MFK邀請熱愛自由與講究品味的男人們透過MFK的香氛衣櫥展現多樣面向的男人魅力，喜愛清爽香氣的話推薦「永恆之水」，是MFK香氛衣櫥中最經典以及最暢銷的香氛，其無與倫比的清新猶如白襯衫的香氣，無論男女都無法抗拒。

法國精品香水Maison Francis Kurkdjian (MFK)精緻的外觀和獨特品味的香氣，作為禮物非常適合。（圖／品牌提供）

時髦的爸爸則可以嘗試看看MFK「多樣之香-男香 Masculin Pluriel」，是MFK最熱賣男香，將清新柑橘的香氣雜揉一絲淡淡的煙燻氣息，後調加入昂貴的海地香根草、摩洛哥雪松和印尼廣藿香，完美呈現多重層次的獨特香氣，讓男人不吝於展現自己陽剛又摩登性感的多樣面貌。

想要拯救爸爸的出油毛孔肌？Aesop中性的包裝和療癒的香味也非常適合作為父親節禮物，許多男性都有粉刺、出油、痘痘、毛孔問題，非常適合使用「肌膚調理凝露 」黏稠如蜂蜜一般的質地是來自於維他命B (泛醇)，可以幫助舒緩肌膚，緩解痘痘發炎情形；此品的英文品名叫做B Triple C ( BCCC)，也就是表示裡頭的配方比例中，維他命B與維他命C是1:3，從維他命C的添加比例中也可看出它提亮膚色、淡化痘疤的功效。

肌膚調理凝露和香芹籽抗氧化清潔面膜。（圖／品牌提供）

想加強清潔讓毛孔更潔淨，則可以使用Aesop「香芹籽抗氧化清潔面膜」，此款黏土狀面膜蘊含可強化肌膚的抗氧化物質、具舒緩作用的蘆薈和具保濕作用的脂肪酸，有效清除雜質並深層潔膚。適合大部分膚質，尤其是乾燥肌膚，不用擔心清潔過度會帶走太多油脂。

若是熱愛被高科技擁抱生活的爸爸則不能錯過iCi「新轉肌」的數位化體驗，本次父親節前夕iCi「新轉肌」保養品牌聯手由曾雅妮代言的Golface高爾夫產業，共同利用AI科技智能，讓老爸享受艷陽下高爾夫球運動又能兼具皮膚保養的專屬體驗。市面上首款個人、攜帶式的肌膚檢測儀，具備AI人工智慧的iCi APP 為搭配；從 iCi 肌膚檢測儀取得當天在戶外揮桿即時肌膚「含水量」、「黑色素」、「含氧量」、「皮脂」等膚況數據，在數秒內運用獨家AI肌膚模型與各種相關演算法分析，適時調理烈日下個人最佳膚況。

iCi「新轉肌」保養品結合大數據，運用科技來精準保養。（圖／品牌提供）

而Golface APP也是目前唯一整合「用戶資料」與「球場管理」系統，透過智慧數據分析應用，包括自動回報球場現況，並透過雲端規劃出最佳派車路線，大幅降低球場塞車狀況，及每次擊球後，個人和團體成績同步登錄至個人APP帳號，能隨時更新自己與團隊的成績排名，讓揮桿成為更美好的體驗。iCi「新轉肌」透過完整數位化平台的大數據分析，並結合高爾夫讓愛好戶外活動的男性也能安心享受健康活力又陽光的夏季，也為今年父親節跳脫傳統家電選物的另類提案，兼顧老爸「裡子和面子」。