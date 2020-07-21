南韓大勢女團MAMAMOO成員華莎，6/29發行個人首張迷你專輯《María》，除了登上韓國各大音樂網站奪下第一名外，也一舉登上22個國家iTunes專輯榜前幾名，成績相當亮眼。近期她也受邀登上雜誌封面，小露性感引起網友的討論。

華莎有個黝黑又性感的皮膚與歐美人般的葫蘆身材，加上低沉又高亢的嗓音擄獲大批粉絲的心，但這樣子的她卻在出道時被受抨擊，不僅有人批評她的外表及身材，甚至要她退出女團讓她內心受到相當大的衝擊，這些心路歷程也被當作《María》MV裡的場景，每一幕及每個歌詞都觸及人心，因此受到大批粉絲的討論。

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日前，她登上時尚雜誌《COSMOPOLITAN KOREA》的8月號封面，在釋出的照片中她濕著髮穿著肚兜，雖畫面已經過黑白濾鏡處理，華莎的好身材一覽無遺，網友看了紛紛大讚「拍得真好」、「華莎的魅力無法擋」、「愛慘了我的女王」。