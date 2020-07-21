當你的年紀到了一定程度還沒有成家立業的時候，就要面臨三姑六婆的各種催促跟嘮叨了。只是感情這種事也是急不得的，有的人輕輕鬆鬆的就可以遇到真愛。而有的人卻是怎麼努力，都得不到美好愛情的。今天就讓我們一起來看看，十二星座中哪些人愛情之路總是很坎坷的呢？

▍1.白羊座

白羊座很難讓別人走入他們的內心裡，有時候兩個人的關係在外人看來雖然很親密，但是只有對方自己知道，其實他們對白羊座是一無所知的。白羊座不喜歡傾訴，他們遇到什麼事情都更願意自己獨自去面對，獨自去解決。

他們認為自己在愛情中已經做得足夠好了，對對方也是挺貼心的。但是對方會始終覺得白羊座很遙遠，觸不可及的樣子。所以最後對方感受不到任何的愛，就會選擇離開白羊座。而白羊座也絲毫沒有想過要挽回，他們能夠接受兩個人的生活，也是能夠過好一個人的單身生活的。

▍2.巨蟹座

巨蟹座在愛情路上會很坎坷，是因為他們每一段感情都投入太多了，感情應該是相互的，你對我好，我對你好，這樣的感情才會更有意思，自己也會更幸福的。但是巨蟹座不是這樣的，他們只要喜歡上一個人，就會無條件的去付出。

他們不會覺得付出辛苦，他們反而是樂在其中，恨不得把自己擁有的一切都給對方。只是當對方不愛自己的時候，巨蟹座就會痛苦加倍。因為他們想不明白，自己對對方這麼好，對方憑什麼還不喜歡自己呢。巨蟹座如果能夠在感情裡放平自己的心態，那麼他們這種善良的人是可以收穫到甜蜜愛情的。

▍3.水瓶座

很多人選擇跟水瓶座分手，就是因為受不了他們的暴躁脾氣。水瓶座好的時候非常的好，他們也會把對方照顧得很周到，但是水瓶座就是性格很急，有時候對方做了自己不喜歡的事情，水瓶座就會頓時像是被踩到了尾巴似的，一下子就跳腳起來了。

而對方一次兩次還能夠接受水瓶座這樣的壞脾氣，但是誰也沒有辦法天天忍受這種人在身邊，原本的好心情受到他們影響，頓時就蕩然無存了。水瓶座還經常意識不到自己的問題在哪裡，在對方想要離開的時候，還會死死不放手，覺得是對方辜負背叛了自己，其實是他們自己沒有好好珍惜。

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