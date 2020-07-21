南韓K-POP天后寶兒(BoA)，今年33歲的她即將於8/25迎來出道20週年，為慶祝過去20年的努力，特別登上時尚雜誌封面，並大方秀出性感好身材，吸引網友的目光。

10幾歲便出道的寶兒，以甜美的外表、精湛的舞技紅遍全亞洲，不僅曾在日本創下首位百萬銷量的韓國歌手，更曾連續六周攻下日本知名音樂排行榜Oricon上的第一名寶座，與濱崎步等知名歌手同列於一線女星的行列，也被封為「第一代韓流天后」。

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而即將在下個月迎接出道20週年的她，特別接受時尚雜誌《Allure Korea》的採訪，在採訪中表示「雖然時間過得很快，但自己是個十分幸運的人，能夠這麼長時間的受到這麼多人愛護，粉絲就像我的朋友一樣支持著我，除了感謝還是感謝，也想跟自己說一聲”辛苦了”」。在釋出的封面照中，寶兒大方演繹「下衣失蹤穿搭」，西裝外套裡穿著高衩短褲，腿跟若隱若現十分性感，也吸引超過上萬人按讚。

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