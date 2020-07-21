今年入夏屢創高溫紀錄，在炎熱的天氣暢飲冰涼氣泡水堪稱人生一大享受，越來越多人選擇在家動手自製氣泡水來喝，現在市場上出現一款免插電、免裝電池的氣泡水機，連野餐都能隨身帶著出門，而且連飲料、果汁也能打成氣泡飲來喝！

drinkmate纖體氣泡機G258 Mini，以前所未見的迷你尺寸夢幻登場，適合小家庭與單身新貴，精巧可愛的造型與絕美配色令人一眼就愛上。這台迷你氣泡機打破一般氣泡機只能打水的限制，可將二氧化碳氣體注入任何你想得到的飲料裡，廚房搖身一變成為Drink Bar，Mini機型更迷你可愛，外出露營也能輕鬆帶著走，把喝水變成一件有趣的事！

drinkmate纖體氣泡機清洗容易，因此連飲料和果汁都能打成氣泡飲。（圖／邱映慈攝影）

厭倦只喝白開水？容易水腫的人就用drinkmate纖體氣泡機G258 Mini在家輕鬆DIY排毒氣泡飲，先將小黃瓜刨成薄薄的片狀，放進drinkmate獨家寬瓶口設計水瓶內，再加入檸檬切片與少許檸檬汁，注入白開水至八分滿，就可以直接打成小黃瓜檸檬排毒氣泡飲，果肉也可以食用，每天飲用一杯，對容易水腫的人很有幫助，若想要更入味，可將小黃瓜檸檬水放在冰箱靜置一夜後再打成氣泡水，更有香氣。

自製小黃瓜檸檬氣泡水，消暑又美容。（圖／邱映慈攝影）

不同於一般市售氣泡飲機僅能製作氣泡水，drinkmate纖體氣泡機因為有專利噴頭設計，可適用任何飲品，隨心所欲製作各種含糖飲料或果汁茶品氣泡飲，也可以打梅酒、紅酒、白酒、威士忌等酒品，只要酒精濃度<20%，此外，可樂、啤酒等含有氣泡的飲料，若氣泡消失，可使用drinkmate纖體氣泡機還原恢復氣泡口感。

drinkmate纖體氣泡機還有諸多細節，專利洩壓設計，不用擔心安全問題，瓶蓋也有兩段式洩壓，防範打開飲料爆衝，尤其製作含糖飲料氣泡飲，建議先打開第一段，等聽到一聲長長的療癒洩氣聲響，靜置一兩分鐘後，再完全打開瓶蓋飲用。清洗也非常簡單，杯蓋就是打氣的探針，可以直接拿到水龍頭底下沖洗，不用擔心打完果汁不能洗怎麼辦。

drinkmate纖體氣泡機拆解圖，方便清洗，而且不用插電也不用電池，非常方便。（圖／邱映慈攝影）

drinkmate纖體氣泡機G258 Mini精美禮盒包裝，送禮自用兩相宜。「奶油白、草莓牛奶」售價為NT5,280元。即起至8月30日止，於PURE YU網路商店獨家授權開賣，限量優惠NT3,280元。氣瓶為MIT台灣製造，經SGS專業認證，裝填食品級氣體，消費者可安心飲用。氣瓶回充方式可加入原廠官方LINE ID：@jetway，申請到府收換，台灣本島回充Mini氣瓶雙鋼瓶700元免運。保固服務：主機2年，依保固卡上加入原廠官方LINE享延長保固1年，共3年保固。