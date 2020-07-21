頭皮的保養不僅左右頭皮肌膚的健康程度，對秀髮的美麗影響更是深遠，卻往往成為最容易被忽略的一個步驟。因此在基礎的頭皮秀髮清潔之外，針對自己頭皮與秀髮問題對症下藥，達到分效呵護，才是擁有青春健康頭皮以及光澤美麗秀髮的關鍵。

巴黎卡詩發現，如同肌膚一樣，頭皮與秀髮的青春度可以各從3個維度來判定：年輕的頭皮應該有健康的緊緻度、保濕度與抗敏感度，才能留住秀髮、蘊育出健康、光澤的秀髮；年輕的秀髮可以從髮絲的強韌度、光澤度和豐盈度來判斷。透過巴黎卡詩超智能頭皮秀髮檢測服務，可以找出頭皮與秀髮的老化問題，並且訂製專業完整的頭皮秀髮養護對策，讓你的年輕從頭開始。即日起至2019/8/31，至全台巴黎卡詩直營百貨專櫃完成頭皮檢測服務，即可體驗1整瓶巴黎卡詩安瓶，完整感受巴黎卡詩安瓶家族的魅力；8/1-9/30前，持頭皮檢測與精粹試用服務券回櫃，即可再加贈巴黎卡詩體驗禮1份。

檢測項目包含頭皮的青春度和秀髮的青春度，共分成6個小項目評估。（圖／邱映慈攝影）

KÉRASTASE巴黎卡詩不僅擁有最專業與完整的頭皮秀髮保養對策，為了提升產品的使用體驗，每個產品系列的香氛均聘請全球知名調香大師訂製，讓秀髮不僅敢耀發光、更持續散發迷人氛圍。今年夏天，KÉRASTASE巴黎卡詩精選出最受歡迎的5大系列，將迷人的髮香製成擴香氛，要讓你喜愛的香氛更持久，不僅秀髮、而是整個空間都能沈浸沐浴在迷人的精品級訂製香調中。即日起至8/31止，購買「晚安小紅瓶」靜夜修護精華與任一髮浴，即贈「巴黎卡詩擴香氛」1瓶，全台限量100組，數量有限，送完為止。

購買「晚安小紅瓶」靜夜修護精華與任一髮浴，即贈「巴黎卡詩擴香氛」1瓶。（圖／邱映慈攝影）

5款巴黎卡詩擴香氛只送不賣，香味非常高雅精緻，值得香氛控收藏。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/7/30

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